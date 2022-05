Aci Europe prevede ritorno ai livelli pre-Covid nel 2024

(Teleborsa) - Proiezioni più confortanti da, associazione che rappresenta oltre, in merito al progressivo recupero dei volumi di traffico del periodo pre-pandemia. L’andamento del traffico passeggeri per il 2022 lascia supporre che il, con un anno di anticipo rispetto alle previsioni precedentemente formulate.Secondo Aci Europe, il traffico passeggeridovrebbe risultate, con un recupero del 10% rispetto allo studio pubblicato nell’ottobre 2021. Il quadro ottimistico resta tuttavia condizionato dalla situazione geopolitica e dalla minaccia di nuove varianti di Covid.Quest’anno, negli aeroporti europei transiteranno 540 milioni di passeggeri in meno rispetto al 2019 e la perdita assomma a circa 3,7 miliardi di passeggeri dall’inizio del Covid-19, che corrisponde alla crescita totale dei passeggeri nei 36 anni precedenti la pandemia.