Acquisti sull'equity europeo. Piazza Affari resta indietro

(Teleborsa) -, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso, sotto il peso dello stacco cedole odierno di 19 società quotate a Piazza Affari.Sul mercato valutario, l'continua gli scambi a 1,067 Euro / Dollaro USA, con un aumento dell'1,08%, dopo che laha aperto a due rialzi dei tassi di interesse, a luglio e a settembre . In questo modo, per la fine del terzo trimestre l'istituzione metterebbe fine ai tassi di interesse negativi. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,74%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 111,6 dollari per barile, in calo dell'1,22%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +204 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,02%.in luce, con un ampio progresso dello 0,87%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,08%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,33%. A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 23.966 punti, con uno scarto percentuale dello 0,54%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 26.152 punti.di Piazza Affari, volano le banche:, con una marcata risalita del 3,09%. Brilla, con un forte incremento (+2,7%). Exploit di, che mostra un rialzo del 2,31%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,26%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,92%.di Milano,(+3,81%),(+3,29%),(+2,61%) e(+2,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,31%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,50%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,20%.Tra i dati10:00: Indice IFO (atteso 91,4 punti; preced. 91,8 punti)02:30: PMI manifatturiero (preced. 53,5 punti)10:00: PMI composito (atteso 55,3 punti; preced. 55,8 punti)10:00: PMI servizi (atteso 57,5 punti; preced. 57,7 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 54,9 punti; preced. 55,5 punti).