Aeroporti, Celotto: "Asset fondamentale per sviluppo economico e sociale Paese"

(Teleborsa) - "del Ministro Giovannini troviamo alcuni punti essenziali per lo sviluppo e l’ammodernamento del settore, quali, al centro del Piano strategico del MIMS e del Piano Nazionale Aeroporti in via di definizione". Così, presidente di, l’associazione che raggruppa gli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, Venezia, Treviso, Verona e Brescia, commenta l'Allegato Infrastrutture al DEF 2022.L'Allegato prevedema anche una serie di altre voci che potrebbero averepositive, attinenti alla sostenbilità ed intermodalità. "Il settore aeroportuale è undi interi territori del Paese, per questo accogliamo positivamente le dichiarazioni del Ministro che vanno in questa direzione e auspichiamo che il suo ruolo venga sempre più valorizzato", sottolinea Celotto."Fondamentali, in tale senso, il richiamo alla costituzione, presso il MIMS, del- prosegue - che andrà a finanziare anche investimenti per ladegli aeroporti, nonché il riferimento alla. E’ essenziale anche prevedere fondi perdegli aeroporti, che potranno assicurare sempre maggiore efficienza e sicurezza delle operazioni"Celotto ricorda che AEROPORTI 2030 è stata costituita nel 2021 "con l’obiettivo di tutelare, rappresentare e valorizzare, in ambito nazionale ed internazionale, le società aeroportuali e di promuovere, in modo dinamico e propositivo, lo sviluppo sostenibile, intermodale, innovativo e digitale degli aeroporti italiani",