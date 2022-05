Brilla il mercato americano, vola JPMorgan

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche mostra un balzo dell'1,87%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.960 punti. Buona la prestazione del(+1,13%); con analoga direzione, in netto miglioramento l'(+1,69%)., che ha aumentato laper il 2022 sul Net Interest Income (NII), una misura chiave della redditività derivante dall'attività creditizia.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+3,33%),(+2,08%) e(+1,84%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+7,04%),(+3,82%),(+3,34%) e(+3,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,32%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,54%.Tra i(+8,84%),(+3,70%),(+3,58%) e(+3,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,04%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,37 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,26%.Sensibili perdite per, in calo del 2,15%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (preced. 55,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 57,9 punti; preced. 59,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,4 punti; preced. 55,6 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -8,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%).