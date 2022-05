Daimler Truck acquista partecipazione in Manz per sviluppo batterie

Daimler Truck

Manz

(Teleborsa) -, uno dei maggiori produttori mondiali di veicoli commerciali, hanel produttore di apparecchiature high-tech. L'investimento di Daimler Truck in Manz si inserisce nell'ambito di unil cui ricavato sarà pari a circa 30,6 milioni di euro e sarà utilizzato per finanziare l'ulteriore crescita della società. Inoltre, le società hanno siglato unaper stabilire una linea pilota per lae per l'assemblaggio di batterie presso la sede di Mannheim di Daimler Truck. I partner uniranno le loro competenze per sviluppare congiuntamente una tecnologia innovativa per le batterie e i processi di produzione associati per camion e autobus."La cooperazione strategica con Daimler Truck riflette la nostra posizione di forza come motore di innovazione e leader tecnologico nel campo della produzione di batterie agli ioni di litio - ha commentato Martin Drasch, CEO di Manz - La nostra società ha, nonché una comprovata esperienza nella realizzazione di progetti su larga scala"."La partnership tra Daimler Truck e Manz costituisce una pietra angolare essenziale della nostra strategia per le batterie - ha affermato Andreas Gorbach, membro del management di Daimler Truck e responsabile per la Truck Technology - Miriamo a essere il leader dell'innovazione nel settore commerciale dell'industria automobilistica. Per fare ciò, è".