Eventi e scadenze: settimana del 23 maggio 2022

(Teleborsa) -World Economic Forum Annual Meeting 2022 - A Davos si svolge Il meeting annuale del World Economic Forum, durante il quale si incontrano esponenti di primo piano della politica, della finanza e dell'economia mondiale provenienti da oltre 90 paesiAttività di Governo - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontra a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria, Kiril PetkovEU - Riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles in videoconferenza. Partecipa Christine LagardeBanca d'Italia - Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Sistema dei pagamenti11.00 - Presentazione Allegato Infrastrutture e Mobilità Sostenibili al DEF 2022 - Il Ministro del MIMS, Enrico Giovannini, terrà una conferenza stampa online per illustrare i contenuti dell'Allegato Infrastrutture e Mobilità Sostenibili al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2022, documento che delinea le politiche del Governo in materia di infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilientiCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàTesoro - Comunicazione BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio- Appuntamento: Stacco della cedola con pagamento del dividendo il 25 maggio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Data di stacco dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveDICHIARAZIONE 730/2022 PRECOMPILATA - Da oggi l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata 730/2022.Euronext Growth Conference - 5^ edizione dell'evento organizzata da Borsa Italiana per offrire agli analisti e agli investitori italiani e internazionali l'opportunità di fare il punto sui risultati raggiunti e sulle prospettive future delle PMI quotate sul mercato Euronext Growth Milan.Attività di Governo - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontra a colazione il Primo Ministro della Repubblica di Macedonia del Nord, Dimitar KovachevskiBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaEU - Riunione ECOFIN a Bruxelles8.00 - Economia - Gran Bretagna - Bilancio mensile finanza pubblica della Gran BretagnaTesoro - Comunicazione BOT- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Record date, data delle evidenze dei conti per la determinazione della legittimazione al pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Risultati di periodo- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Risultati di periodo- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth ConferenceFOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria8.00 - ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa nel mese di aprile- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Data per il pagamento dei dividendi deliberati dall’Assemblea Ordinaria- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Risultati di periodo- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2022Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà al Quirinale per la Visita di Stato del Presidente della Repubblica Algerina, Abdelmadjid TebbouneEurispes - Rapporto Italia 2022 - La Presentazione della 34° edizione del Rapporto Italia dell'Eurispes si terrà presso la Biblioteca Nazionale Centrale di RomaAttività di Governo - Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, incontra il Presidente della Repubblica d’Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in occasione della Visita di Stato in ItaliaIndonesia - Borsa di Jakarta chiusa per festivitàTesoro - Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- CDA: Andamento dei ricavi consolidati al 30 aprile 2022- Assemblea: Approvazione bilancio d’esercizio 2021 (unica convocazione)- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Risultati di periodo- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Risultati di periodo- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Risultati di periodo- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth Conference- Appuntamento: Partecipazione Euronext Growth ConferenceBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in ItaliaTesoro - Asta BOT- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2021- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione degli utili (unica convocazione)- Assemblea: BilancioIVA Comunitaria - Elenchi Intrastat mensili - Presentazione elenchi Intrastat mensili relativi al mese di Aprile 2022