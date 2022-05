Famiglie "fragili" sempre più numerose: il 96% rimodulerà le spese

(Teleborsa) -, a scapito di quelleche sono sempre più numerose, anche se la tendenza a rivedere le spese ed eliminare il superfluo è un pallino di tutti. E' quanto emerge da un’indagine condotta da, secondo cui si è ampliata la forbice della disuguaglianza tra le famiglie italiane e la categoria dei "fragili", che comprende quei nuclei che vivono nell’insicurezza finanziaria, è passataUn aumento a danno della categoria deicioè coloro che hanno recuperato potere d’acquisto,mentre resta abbastanza stabile quella dei "cauti", che passa dal 52% al 54%. I nucleiche non hanno affrontato insicurezza finanziaria e hanno mantenuto invariate le abitudini di acquisto, perdono 2 punti percentuali passandoe ben 3 punti gli "antifragili", che hanno risparmiato denaro ed ora si sentono più sicuri, che scendendo dal 7% al 4%.In questa situazione,dichiara che. Oggi anche le famiglie patrimonialmente stabili stanno vedendo minate le proprie certezze e le loro sicurezze, e in pochi mesi si sono persi 20 punti di fiducia.ma i consumatori hanno risposto applicando delle strategie di autodifesa modificando il mix dei prodotti nel loro carrello, riducendo così l’inflazione reale al 2,6%. Inoltre i consumatori hanno, che diventa sempre più ibrido (7 insegne diverse in un anno e anche nuovi canali):, evidenziando la necessità di convenienza e di comodità. In particolare il discount raggiunge il 20% del valore del mercato del largo consumo.