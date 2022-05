Lhyfe (idrogeno green) si è quotata su Euronext Paris

Lhyfe

(Teleborsa) -, azienda francese che produce e fornisce idrogeno green per la mobilità e l'industria,. Si tratta della tredicesima società quotata su Euronext Paris nel 2022 e, in particolare, dellaa sbarcare sulla borsa di Parigi da inizio anno. Inoltre, è la trentesima azienda a quotarsi sui mercati Euronext del 2022. Il prezzo di ammissione è stato fissato a 8,75 euro per azione, per una. L'IPO ha raccolto complessivamente 110 milioni di euro.Con sede a Nantes, Lhyfe è uno dei principaliper la decarbonizzazione della mobilità e dell'industria. Lhyfe è già presente in 10 paesi europei dove l'azienda progetta, sviluppa e gestisce i suoi siti di produzione di idrogeno verde (93 impianti pianificati fino ad oggi). Con la quotazione su Euronext, Lhyfe intende, rafforzare i propri team di sviluppo del business e di ingegneria nelle aree geografiche target e perseguire i propri investimenti, in particolare quelli relativi allo sviluppo di siti di produzione di idrogeno verde nel mare. Entro il 2030, punta ad avere una"È con grande entusiasmo e ambizione che celebriamo oggi la nostra IPO su Euronext, un nuovo passo storico nello sviluppo di Lhyfe - ha commentato il- La domanda di idrogeno verde aumenterà fortemente nei prossimi anni e Lhyfe mira a diventare un leader nella produzione di idrogeno verde in Europa. Pertanto, stiamo ora avviando una nuova fase dello sviluppo di Lhyfe per promuovere la produzione di idrogeno ecologico e accessibile in tutta Europa".