PwC, crescita ricavi delle società gestite da Private Equity supera quella del PIL italiano nel 2020

(Teleborsa) - Nonostante la Pandemia Covid-19, le società partecipate da fondi dimostrano un aumento delsia in termini di ricavi che di crescita del tasso di occupazione nel 2020, confermando un risultato positivo per il mercato italiano. La crescita dei ricavi delle società gestite da Private Equity nel 2020 è stata superiore a quella del PIL italiano: il CAGR% medio delle società partecipate dai fondi è infatti cresciuto del 5,5% (dal 5,2 dell’anno precedente), confermando il percorso positivo rispetto aldelle società italiane di dimensioni simili (con CAGR% stabile all’1%), mentre il PIL è calato dall'1,3% nel 2019 allo 0,3% nel 2020. È quanto emerge dal PwC Economic Impact.In linea con gli anni precedenti, ildelle società in portafoglio ai PE è stato più elevato rispetto alla media nazionale, raggiungendo +5,4% (vs 5,3% nel 2019), contro una media nazionale stabile allo 0.3%. La redditività delle società in portafoglio ai PE scende al 7,9% nel 2020 per effetto del, ma conferma un tasso di crescita più elevato rispetto al benchmark (stabile a -0,2%). Nonostante il COVID-19, le società gestite da PE hanno avuto un tasso di occupazione più elevato della media e generato circa 33mila posti di lavoro negli anni dal 2016 al 2020., Private Equity Leader di PwC Italia, spiega: “I risultati dell’ultimo PwC Economic Impact indicano che le società in portafoglio a fondi di Private Equity hanno saputo mitigare gli impatti della pandemia Covid-19. Ancora una volta hanno evidenziato una crescita positiva, sia in termini di ricavi che di marginalità. L’occupazione è in crescita e le aziende, supportate dai fondi, hanno generato circa 33 mila nuovi posti di lavoro in 5 anni e aumentato il numero di manager di 5,45% nel solo 2020”.