Scuola, è aperta la partita per il rinnovo contrattuale insegnanti: aumenti oltre i 90 euro

(Teleborsa) - "Bisogna alzare le retribuzioni dei docenti. Le risorse ci sono, il lavoro sul contratto finalmente è partito, bisogna lavorare su questo ma bisogna che nel complesso tutto il Paese si convinca che bisogna investire di più nella scuola con un piano di lunghissimo periodo". Dopo la dichiarazione di intenti fatta giovedì scorso daldal Salone del Libro di Torino prosegue la partita per ili (il nuovo CCLN 2019-2021 che riguarda oltre un milione di addetti).Lo scorso 17 maggio si è tenutoe giovedì o venerdì dovrebbe esserci il secondo round. Ma è guerra sulle cifre. Ie il governo vuole evitare la mobilitazione o quanto meno minimizzarne l’impatto.Con isi punta a riconoscere al corpo docente, uncioè circa 90 euro lordi, dunque 50-55 euro netti in busta paga. L'obiettivo di Bianchi è, tuttavia, quello diper molti docenti raggiungendo i 102-105 euro lordi previsti dal Patto per la scuola firmato un anno fa a Palazzo Chigi.