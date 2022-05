Tokyo positiva. Misto il resto dell'Asia

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -chiude la prima seduta della settimana in frazionale rialzo, nonostante la chiusura mista del mercato azionario statunitense e mentre domina il nervosismo tra gli investitori preoccupati per gli effetti dell'inflazione e per le ripercussioni sulla sostenibilità dell'economia a livello mondiale.L'indice giapponesemette a segno un +0,58%, mentre, al contrario, si posiziona sotto la paritàIn netto peggioramento(-1,74%); consolida i livelli della vigilia(-0,05%).Guadagni frazionali per(+0,65%); sulla parità(-0,02%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,08%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,15%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,32%.Il rendimento dell'tratta 0,23%, mentre il rendimento delè pari 2,8%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (preced. 53,5 punti).