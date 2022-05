Unicredit supporta i piani di sviluppo sostenibile di FITT

UniCredit

(Teleborsa) -supporta i piani di sviluppo sostenibile di FITT, gruppo leader nella realizzazione di sistemi per il passaggio di fluidi per uso industriale, edile, infrastrutturale e domestico.La banca ha infatti finalizzato in favore della storica azienda veneta, con sede a Sandrigo (VI) un'operazione da 5 milioni di euro. Si tratta di un, soluzione studiata da UniCredit per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, finalizzato a supportare gli investimenti dell'azienda attraverso una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni.per tutti gli stabilimenti italiani al 2025 e per tutti gli stabilimenti esteri del gruppo entro il 2030, oltre che una percentuale sempre crescente di fatturato derivante da prodotti a basso impatto ambientale; mentre dal punto di vista dell’impegno sociale si prevede la creazione di benessere, inclusione e sicurezza per la FITT People, e di partnership con la comunità attraverso iniziative dedicate principalmente alla salute, alle donne, aigiovani e ai diversamente abili.Ilche l'azienda si e` impegnata a realizzare entro 3 anni: da un lato l'adozione di misure per il risparmio o la compensazione di emissioni dirette/indirette di CO2 per la produzione del proprio prodotto; dall'altra l'aumento dell'indice di soddisfazione dei collaboratori., le comunità e il buon governo dell'azienda stessa. Per questo motivo abbiamo deciso di sostenere FITT, un’azienda che ha già intrapreso un serio percorso di sostenibilità. UniCredit dimostra ancora una volta, nel concreto, la volontà di sostenere il dinamismo del sistema imprenditoriale del Nord Est in una più ampia ottica di responsabilità e sviluppo sostenibile", dichiara"Già quattro anni fa, abbiamo scelto di porre lae di concentrarci sulla responsabilità sociale del nostro operato: un passo concreto, testimoniato anche dalla trasformazione dell’azienda in Società Benefit e dall’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite", commenta"La trasformazione del modello di business che combini la creazione di valore economico per gli stakeholders con il miglioramento dell’ambiente e della vita delle persone non può prescindere dall, e la proposta di Unicredit è la dimostrazione di una forte sintonia d’intenti nei confronti del corretto modo di fare impresa oggi", rilancia