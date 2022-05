Askoll EVA sbarca sul mercato turco, accordo per distribuzione gamma e-scooter ed e-bike

Askoll EVA

(Teleborsa) -- azienda leader nel mercato della mobilità sostenibile che sviluppa, produce e commercializza e-bike ed e-scooter, nonché kit ecomponenti nell'area dei motori elettrici e delle batterie - ha siglato un importante accordo strategico con Koza Ins.Tic.AS., azienda importatrice e distributrice con sede ad Ankara, per la commercializzazione dei propri scooter elettrici e biciclette a pedalata assistita in Turchia.L’accordo prevede una fornitura iniziale, del valore di circa 150.000 euro, di e-scooter e e-bike per il canale privato e professionale destinati al mercato turco."Questo accordo rappresenta un, che segue i contratti di distribuzione a Malta, Bulgaria e nei Paesi Baltici siglati lo scorso anno - ha commentato l’-. Entrare oggi in questo mercato ci permetterà di avere un forte vantaggio competitivo quando la domanda di veicoli elettrici crescerà nei prossimi anni".