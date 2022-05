Banca Generali, è tempo di cedola

Banca Generali

(Teleborsa) - Tempo di dividendi a Piazza Affari, anche per le reti quotate che si confermano tra le più generose del nostro listino. Tra queste, laè pronta a staccarlaLa banca private guidata dall’Ad Gian Maria Mossa ha infattil’erogazione dellarelativo all’esercizio 2021 chiuso con undi 342,2 milioni di euro. Cifra che ha portato Banca Generali a scegliere di distribuire ben, con un payout del 70,5% e un rendimento che, ai valori attuali, corrisponde al 6%.Domani dunque i detentori di azioni Banca Generali si vedranno erogarementre i restanti 0,80 euro di cedola saranno messi in pagamento il prossimo 22 febbraio 2023. Cifre che confermano uno dei pillar del progetto di sviluppo della Banca che Mossa ha delineato nell’Investor Day dello scorso 14 febbraio 2022. In quell’occasione infatti l’Ad della banca del Leone aveva annunciato di voler proseguire sulla strada di una, con dividendi cumulati pari a €7,5/8,5 per azione nel periodo 2022-2025.