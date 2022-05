Borsa elettrica, prezzo energia in calo nell'ultima settimana

(Teleborsa) - Cala il prezzo dell'elettricità alla Borsa elettrica,. Il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica (PUN) è sceso infatti, a 229,25 euro/MWh in calo del 2,5% rispetto a quello della settimana precedente.E' quanto emerge dai consueti dati settimanali pubblicati dal, società responsabile in Italia dell'organizzazione e della gestione del mercato elettrico.Sempre secondo le rilevazioni, salgono invece iscambiati in borsa a 4,1 milioni di MWh (+4%) mentre ladel mercato si porta al 78,6% (+1,1 punto percentuali).I prezzi medi di vendita, ovunque in calo, sono variati tra 228,43 euro/MWh di Sud, Calabria e Sicilia e 229,44 euro/MWh di Nord e Centro Nord.