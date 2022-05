Carburanti, Unc: benzina alle stelle, da inizio guerra +1,3%, gasolio +5,7%

(Teleborsa) - "Prezzo della benzina alle stelle, che schizza in alto di quasi 5 cent al litro in una sola settimana. Ormai dalla rilevazione del 9 maggio sia il gasolio che la benzina sono stabilmente sopra la quota di 1,8 euro al litro, un livello altissimo considerato che se non ci fosse stato il taglio di 30,5 cent del Governo equivarrebbe a oltre 2 euro e 11 cent al litro per la modalità self service" denuncia, presidente dell'"Secondi i dati di oggi, la benzina in modalitàè a 1,873 euro al litro, un prezzo che per la prima volta dopo la riduzione dellesupera quello successivo all'invasione dell'Ucraina, battendo i 1,869 euro al litro del 28 febbraio, il, pur diminuendo, è a 1,820 euro al litro, un livello ben maggiore di quello del 28 febbraio quando era a 1,740 euro" aggiunge Dona sulla base dello studio condotto sui dati settimanali resi noti ora dal"Da quando è scoppiata la guerra il 24 febbraio, un litro di, nonostante l'intervento del Governo, costa oltre 2 cent in più (2,317 cent), con un rialzo dell'1,3%, pari a 1 euro e 16 cent per un pieno da 50 litri, mentre il gasolio, che non è mai andato sotto ai prezzi astronomici registrati dopo l'inizio del conflitto, ora è maggiore di quasi 10 cent (+9,759 cent), con un rincaro percentuale del 5,7%, pari a 4 euro e 88 cent a rifornimento" prosegue Dona."Rispetto all'inizio dell'anno, laè salita dell'8,9%, pari a 7 euro e 68 cent per undi 50 litri, 184 euro su base annua, ilè aumentato del 14,8%, 11 euro e 73 cent a rifornimento, equivalenti a 282 euro annui" continua Dona."Se non si bloccano leè evidente che il Governo dovrà prolungare il taglio delle accise anche oltre l'8 luglio. Serve una modifica delper dare una definizione di prezzo anomalo, così da poter consentire all'Antitrust di intervenire anche in assenza di un'intesa restrittiva della concorrenza" conclude Dona.