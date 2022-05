Deliveroo continua a crescere in Italia: +24% ristoranti a Verona

(Teleborsa) -, la piattaforma britannica di food delivery fondata nel 2013 da Will Shu e Greg Orlowski, presente ormai in oltre 500 città nel mondo, dalla UE agli Stati Uniti, senza tralasciare l'Asia ed il Medioriente.Deliveroo ha di recente firmato, in particolare con Apulia Distribuzione, Despar Centro 3A e Codè Crai Nord Ovest, per il servizio di consegna della spesa a domicilio. Continua anche l'espansione territoriale della App che raggiunge 22 nuove città.E in occasione deldell'avvio del servizio, la società di food delivery fa sapere che ilche ha deciso di affidarsi al servizio in città, nell’ultimo anno,. Fra ni cibi più ordinati il pokè, l'intramontabile hamburger e la tradizionalissima piadina. "Si tratta di un vero e proprio canale di fatturato, parallelo e incrementale, che ci consente di raggiungere nuovi clienti e aumentare il nostro business", ha spiega Massimo Ligonzo, responsabile di PanzeRè Università.“Verona è una delle principali città italiane. Nel corso di questi cinque anni abbiamo investito sull’espansione territoriale in ambito urbano, sul numero di ristoranti e sulla varietà dei tipi di cucina", sottolinea, General Manager Deliveroo Italia, confermando l'importanza di ampliare la rete.