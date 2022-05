Dividendi, Janus Henderson: record in 1° trimestre con impennata post-pandemica

Janus Henderson

(Teleborsa) - Isu base nominale per un, registrando un record per i primi tre mesi dell'anno. Lo evidenzia l'ultima edizione del "Global Dividend Index" di, uno dei principali gestori patrimoniali con un approccio attivo a livello globale. Janus Henderson ora si aspetta che i dividendi globali raggiungeranno quota 1.540 miliardi di dollari nel 2022, con un aumento del 4,6%, equivalente a un incremento del 7,1% su base sottostante.La crescita dei primi tre mesi dell'anno è in parte dovuta alla, spiega la ricerca, sottolineando che nel primo trimestre del 2021 si erano registrati notevoli tagli nei dividendi. Tuttavia, la crescita nel Q1 2022 riflette anche il rimbalzo economico post-Covid, che ha avuto luogo in gran parte del mondo tra il 2021 e l'inizio di quest'anno. A livello globale,e un altro 13% li ha mantenuti stabili.A livello settoriale, il Global Dividend Index evidenzia che. Tra i principali, i dividendi del settore petrolifero e minerario hanno messo a segno la crescita più rapida nel primo trimestre. Quelli minerari sono saliti del 29,7% su base nominale, che in questo caso rappresenta un indicatore migliore rispetto al dato sottostante (+38%) vista la recente rilevanza dei dividendi speciali una tantum di questo settore altamente ciclico.sarà per il secondo anno consecutivo il maggior distributore di dividendi al mondo nel 2022.Negli ultimi cinque anni, i cinque settori che hanno distribuito più dividendi al mondo sono stati. Le compagnie minerarie erano settime in tale periodo, ma l'anno scorso sono balzate al terzo posto. "È chiaro che continueranno a offrire un notevole contributo nel 2022, distribuendo potenzialmente più di 100 miliardi di dollari in dividendi per la prima volta - si legge nello studio - I prezzi del petrolio e dei metalli sono aumentati dopo l'invasione russa dell'Ucraina, contribuendo a sostenere la crescita dei dividendi in questi settori".Janus Henderson crede che i dividendi delle società italiane continueranno nel 2022 il processo di normalizzazione dopo la pandemia. "Stando ai dati di Bloomberg, l'indice MSCI Italy rende attualmente circa il 3,5% e il consensus IBES prevede una, leggermente superiore al 5-6% che prevediamo a livello globale - ha commentato Federico Pons, Country Head Italia - Ciò è legato al fatto che idopo la pandemia e il forte rimbalzo registrato nel 2021, tendenza dimostrata anche dall’aumento dei dividendi pagati darispetto all'anno scorso".