Enel si racconta: lancia nuovo Integrated Reporting digitale

Enel

(Teleborsa) -sotto il segno dellaha reso oggi disponibile il nuovo sito dedicato all’ Integrated Reporting2021, unacon cui il Gruppo racconta, in maniera, la propria visione, le, ledi medio e lungo termine, la propria"In un mondo sempre più interconnesso e con sfide ambiziose da affrontare, la creazione di valore di lungo periodo sarà possibile solo se basata su modelli di business sostenibili ed indirizzata verso tutti gli stakeholder di riferimento” ha commentato Alberto De Paoli, Chief Financial Officer di Enel. “Per questo motivo, abbiamo deciso di aggiungere alle dimensioni economico-finanziarie tradizionali, nuove dimensioni che mirano a rappresentare l’effettiva creazione e distribuzione di valore per tutti gli stakeholder, unitamente alla qualità che l’azienda persegue nella sua azione a vantaggio di ciascuno di loro.”“Lavoriamo con tutti i nostri stakeholder per migliorare l’ambiente e i contesti sociali in cui operiamo e per realizzare un progresso sostenibile e duraturo”, ribadisce Ernesto Ciorra, Chief Innovability® Officer di Enel. “La sostenibilità esprime la capacità dell’azienda di creare valore nel tempo con e per i propri stakeholder”.Questo concept - chiarisce la nota - si ispira al modello divolto alla rappresentazione del valore sostenibile creato e distribuito a tutti gli stakeholder del Gruppo in linea con l’obiettivo