Fidia, maggioranza creditori approva proposta concordato preventivo

Fidia

(Teleborsa) -ha comunicato che laaziendale formulata dalla società è stata- che, nella loro totalità, ammontano a 10.614.322,68 euro - e dalla maggioranza di tutte le classi previste ammesse al voto. Sono stati ammessi al voto creditori per un importo complessivo di 14.302.586,71 euro.La sezione fallimentare del tribunale di Ivrea ha fissato per il 22 giugno l', ha aggiunto in una nota la società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura.