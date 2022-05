Giappone, peggiora PMI manifattura a maggio. Terziario a record cinque mesi

(Teleborsa) - Attesa in peggioramento l'attività della manifattura in Giappone. Il, indica un valore di 53,2 punti, in calo rispetto ai 53,5 punti di aprile.L'indicatore che resta comunque sopra la, si porta al livello più basso degli ultimi tre mesi.Lacontemporaneamente conferma, invece, un miglioramento del settore terziario, con il relativo indice che aumenta a 51,7 punti da 50,7 di aprile, eIl Psi è attestato a 51,4, in crescita dai precedenti 51,1 punti.