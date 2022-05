Giornata da dimenticare per il mercato americano

Abercrombie & Fitch

(Teleborsa) -, che trascina al ribasso le aziende che si affidano alla pubblicità digitale per i loro ricavi,, con gli indici in pesante ribasso. A preoccupare gli investitori sono leper l'anno in corso da parte di diverse aziende, che alimentano le preoccupazioni per un rallentamento dell'economia. Altre notizie negative sono giunte dalla pubblicazione di, con gli indici PMI che hanno mostrato che l'attività commerciale è rallentata a maggio, mentre le vendite di nuove case sono crollate al minimo di due anni ad aprile, probabilmente a causa del rialzo dei tassi ipotecari dell'aumento dei prezzi.Snap è crollata dopo aver rivisto al ribasso la guidance su entrate ed EBITDA, nonostante le stime fossero state fornite il mese scorso. La società ha affermato che ledel previsto. Ribasso consistente anche per, dopo che la società ha tagliato le sue previsioni di vendita e ritirato la sua previsione per l'intero anno per il margine lordo e i costi, citando la "". Scende anche, con la società che ha ridotto le previsioni su vendite e profitto per l'anno in corso.Segno meno per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,03%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 3.895 punti. Pesante il(-3,18%); con analoga direzione, depresso l'(-2,13%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-5,12%),(-3,29%) e(-2,58%).Tra i(+2,07%),(+0,79%),(+0,77%) e(+0,67%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,14%.Seduta negativa per, che scende del 4,93%.Sensibili perdite per, in calo del 3,32%.In apnea, che arretra del 3,24%.Al top tra i, si posizionano(+4,74%),(+3,95%),(+2,22%) e(+0,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,43%.Tonfo di, che mostra una caduta del 9,58%.Lettera su, che registra un importante calo del 9,11%.Scende, con un ribasso dell'8,92%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (preced. 56 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 57,5 punti; preced. 59,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,2 punti; preced. 55,6 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -10,5%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%).