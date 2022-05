Il settore utility italiano si muove verso il basso (-1,80%)

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

Hera

Ftse MidCap

IREN

Acea

Ascopiave

bassa capitalizzazione

Greenthesis

algoWatt

Edison R

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 35.698,9 perdendo -650,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 370, dopo un avvio di sessione a 379.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, rosso per, che sta segnando un calo del 2,18%.Tra le azioni del, giornata fiacca per, che tratta in ribasso dello 0,90%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,61%.Tra i titoli adel comparto utility, ribasso per, che presenta una flessione del 3,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,96%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%.