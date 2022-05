Imprese italiane in Croazia, tra opportunità e nuove sfide: focus SACE-PBZ

(Teleborsa) - Nel 2021,avendo accolto circa il 12,4% di tutte le esportazioni croate, e il suo secondo fornitore dopo la Germania. Circa 340 imprese italiane detengono partecipazioni in società croate, impiegando oltre 12mila persone. Secondo le elaborazioni dell'ICE,dal 1993 (con 3,7 miliardi di euro, ovvero il 9,5% degli investimenti diretti esteri nel periodo 1993-2021). La forte affinità è evidenziata anche dal fatto che nel 2021 418.000 turisti italiani hanno visitato la Croazia (4% degli arrivi totali di stranieri), rappresentando quasi 2 milioni di pernottamenti (3,2% dei pernottamenti totali di stranieri).E' quanto emerge dal Focusrealizzato dall’Ufficio Studi diin collaborazione con l’Ufficio studi di, la banca croata del gruppoe presentato oggi alin Croazia proviene da quattro regionidi cui le prime due hanno esportato circa 800 milioni di euro ciascuna nel 2021 e le ultime due circa 400 milioni di euro ciascuna. Aggiungendo a questi i flussi di esportazione alquanto significativi da Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana –– si raggiunge quasi il 90% delle esportazioni italiane verso la Croazia.Circa(ciascuna 6%, ossia 220 milioni di euro). Quindi, la regione “allargata” di Zagabria (città di Zagabria + contea di Zagabria) accoglie circa il 50% delle esportazioni italiane in Croazia, ossia 1,6 miliardi di euro nel 2021 (+53% rispetto al 2013). Le esportazioni italiane nelle regioni geograficamente più vicine di Primorje-Gorski Kotar e Istria ammontavano a 670 milioni di euro (+44% rispetto al 2013).La Croazia - si legge nel focus - è uno dei principali beneficiari dello stanziamento del Recovery and Resilience Facility (Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza), il quale sarà pari aoltre il 12% del Pil) a sostegno degli investimenti e delle riforme che favoriranno una crescita più sostenibile e diversificata allineata con gli obiettivi della transizione verde. Oltre all’RRF, ilprevede anche 14 miliardi di euro del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 per lo sviluppo del Paese. Si segnalano quindi numerose opportunità per rafforzare la cooperazione tra l'economia italiana e quella croata dai piani precedentemente menzionati.L'approfondimento rilava come anche leabbiano tratto beneficio dall’ingresso del Paese nell’Unione europea: le esportazioni italiane di mercraggiungendo i 3,8 miliardi di euro e superando i valori precedenti la crisi finanziaria globale evidenziando una crescita più rapida rispetto a quella delle esportazioni italiane verso il mondo, che sono aumentate del 25% circa nello stesso periodo di tempo. La domanda croata si è incentrata principalmente su prodotti raffinati (23,7%), tessile e abbigliamento, metalli e meccanica strumentale. Ilha rappresentato una battuta d’arresto per gli scambi internazionali e anche per le merci italiane esportate a Zagabria (-24,6%, soprattutto a causa del crollo dei prodotti raffinati), ma i legami sono stretti e il 2021 (+24,4%) ha spianato la strada per una piena ripresa nel 2022 (nei primi due mesi dell’anno l’export verso il Paese registra un