In calo la Borsa di Tokyo. Giù anche il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Seduta in calo per la Borsa diche ha avviato inizia gli scambi all'insegna della cautela, aspettando i dati in arrivo dal settore manifatturiero e terziario. Le letture elaborate da Jibun Bank e pubblicate da Markit hanno indicato un PMI manifatturiero atteso in peggioramento, a maggio, mentre il settore terziario è stato stimato in aumento al record degli ultimi cinque mesi.L'indice giapponeseè in calo (-0,79%) in controtendenza rispetto alla chiusura positiva del mercato azionario statunitense; sulla stessa linea,crolla del 2,06%.Pesante la Borsa di(-1,54%); sulla stessa linea, in rosso(-1,13%).Sui livelli della vigilia(-0,17%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia(-0,15%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,45%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,05%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,25%.Il rendimento dell'è pari 0,23%, mentre il rendimento delscambia 2,8%.Tra i datisui mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (preced. 53,5 punti).