In calo Wall Street. Crollo Snap trascina al ribasso altre tech

(Teleborsa) -, con le trimestrali di diverse società che hanno lanciato. Il sentiment dei mercati globali è stato colpito anche da una rivalutazione più cupa del pacchetto di stimolo fiscale adottato dal. Le misure possono stimolare l'attività economica solo marginalmente ed è improbabile che superino l'effetto di lunghe chiusure in città come Shanghai e Pechino. Nelle stesse ore, siachehanno tagliato le previsioni di crescita 2022 per la Cina, dopo che il mese di aprile ha mostrato un rallentamento delle attività dovuto alle restrizioni Covid.è crollata dopo aver rivisto al ribasso la guidance su entrate ed EBITDA, nonostante le stime fossero state fornite il mese scorso. La società ha affermato che ledel previsto. I risultati stanno trascinando in rosso anche altri titoli di social media come. Ribasso consistente anche per, dopo che la società ha tagliato le sue previsioni di vendita e ritirato la sua previsione per l'intero anno per il margine lordo e i costi, citando la "". Scende anche, con la società che ha ridotto le previsioni su vendite e profitto per l'anno in corso.A New York,il, che scende a 31.676 punti, con uno scarto percentuale dello 0,64%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.923 punti, in calo dell'1,29%. In netto peggioramento il(-2,09%); con analoga direzione, in discesa l'(-1,46%).Nell'S&P 500, non si salva alcun. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,37%),(-2,12%) e(-1,39%).del Dow Jones,(+0,92%) e(+0,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,07%.Seduta negativa per, che scende del 2,69%.Sensibili perdite per, in calo del 2,37%.In apnea, che arretra del 2,31%.Tra i(+3,77%),(+0,77%),(+0,68%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,02%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,73%.Lettera su, che registra un importante calo del 7,24%.Scende, con un ribasso del 5,97%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (preced. 55,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 57,5 punti; preced. 59,2 punti)15:45: PMI servizi (atteso 55,2 punti; preced. 55,6 punti)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -8,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%).