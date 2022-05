L'indice delle società High Tech italiane si muove verso il basso (-2,25%), borsa Piazza Affari: in discesa Eems

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Andamento depresso per il. Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall'Ilha aperto la giornata a quota 138.119,9 perdendo -3.143,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Rosso profondo anche per l'che scivola a quota 714, dopo un avvio di sessione a 725.Tra i titoli del, seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,31%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, debole la giornata per, che passa di mano con un calo dello 0,87%.Tra i titoli adel comparto tecnologia, sottotono, che passa di mano con un calo del 2,59%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,77%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,50%.