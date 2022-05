Legacoop, siglato accordo nascita di "Coop in rete"

(Teleborsa) - È stato siglato ieri sera a Bologna, alla presenza del, il contratto che sancisce lala rete composta daLo scopo dell'iniziativa – fa sapere Legacoop in una nota – è quello di consentire la partecipazione congiunta a procedure di appalto o di concessione o a ulteriori iniziative e prevede la costituzione di un "Comitato di Rete" composto da un rappresentante di ciascuna realtà coinvolta."Il contratto di rete siglato da queste tre importanti realtà consortili – sottolinea– rappresenta la concreta applicazione di uno dei nostri principi fondanti, quello della cooperazione tra cooperative. È il nostro modo di far crescere le dimensioni delle imprese, evitando il rischio di indebitamenti eccessivi e di conseguenti demutualizzazioni. Con questa iniziativa si valorizzano ulteriormente le competenze e le potenzialità espresse da ciascuno, per presidiare al meglio i mercati di riferimento, elevando le capacità progettuali ed acquisitive oggi più che mai indispensabili per cogliere le opportunità legate all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR"."Siamo soddisfatti - dichiarano i– di siglare questo accordo di rete perché può creare nuove opportunità soprattutto in ambito PNRR e perché riconosciamo, alle reciproche realtà che rappresentiamo, la capacità di operare nella complessità del mercato contemporaneo, la predisposizione al rinnovamento, la ricerca di soluzioni innovative e la solidità delle strutture, tutte caratteristiche necessarie per chi intende operare in scenari di primo piano a livello nazionale".