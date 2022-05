Ucraina, raccolto grano a rischio. UE: "Cinque milioni di tonnellate devono lasciare il Paese"

(Teleborsa) - A rischio il raccolto del grano in Ucraina. "In meno di 3 mesi 20-25 milioni di tonnellate di grano devono lasciare l'Ucraina. Per il prossimo raccolto sono previste altre 50 milioni di tonnellate di cereali, ma c'è spazio solo per ospitare il 50% di questa quantità". Questo il monito lanciato dallaai ministri dell'Agricoltura riuniti oggi a Bruxelles."Liberare la capacità di stoccaggio è la priorità immediata in Ucraina ma anche nell'Ue – ha spiegato–. L'obiettivo di export di grano da raggiungere è un minimo di 3 milioni di tonnellate al mese, idealmente 4, per garantire spazio sufficiente per il prossimo raccolto".La commissaria ha presentato ai ministri l'dall'Ucraina attraverso appositi. "Prima della guerra l'Ucraina esportava fino a 5 milioni di tonnellate di grano al mese attraverso i porti del Mar Nero. Questo ora – ha affermato Valean – deve essere reindirizzato su ferrovie, strade e vie navigabili interne, e poi verso i porti dell'Ue per ulteriori esportazioni sui mercati mondiali".