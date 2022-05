Borse europee negative. Piazza Affari stabile

MFE A

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità. Continua a pesare il, mentre gli investitori si trovano a valutare le dichiarazioni di dirigenti d'azienda, politici e banchieri centrali al World Economic Forum di Davos. Klaas Knot, tra i falchi del board BCE, ha detto di appoggiare appieno il pavanzato dalla presidente della BCE Christine Lagarde.Ha recuperato terreno(ex Mediaset, che ora scambia con azioni), che mostrava un andamento depresso dopo che i conti del trimestre ha scritto che i risultati dei primi tre mesi dell'anno in Italia "sonoper l'incremento dei costi operativi, riteniamo legati ai diritti della Coppa Italia, Supercoppa ed al contratto di raccolta pubblicitaria con Dazn".L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,67%. Lieve calo dell', che scende a 1.855,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dell'1,02%.Si riduce di poco lo, che si porta a +199 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,92%.piccola perdita per, che scambia con un -0,25%, senza slancio, che negozia con un +0,19%, e tentenna, che cede lo 0,33%.Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 23.864 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.024 punti, sui livelli della vigilia.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,34%; con analoga direzione, negativo il(-0,7%).di Piazza Affari, ottima performance per, che registra un progresso del 2,15%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,01%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,88%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,19%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,56%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,45%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,42%.di Milano,(+8,37%),(+3,58%),(+3,36%) e(+1,71%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,46%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,36%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,64%.Scende, con un ribasso del 2,32%.Tra i dati08:00: PIL, trimestrale (atteso 0,2%; preced. -0,3%)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 89 punti; preced. 87 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 47%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -737K barili; preced. -3,39 Mln barili).