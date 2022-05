Da luglio voli di linea Aeroitalia

(Teleborsa) - L’arrivo nella flotta Aeroitalia di, in aggiunta a quello già operativo, permetterà alla compagnia aerea di operare a partire dal mese di luglio i primi voli di linea dall’aeroporto di Forlì verso Lamezia, Olbia, Alghero, Catania, Bari e Palermo., della serie 700 e 800, al ritmo di due al mese a settembre, ottobre e dicembre per un totale di otto complessivi.Alla base di Forlì si aggiungerà quella di Foggia, da dove Aeroitalia opererà voli per Milano, Firenze e Catania. Due aeromobili saranno basati invece in Polonia.La flotta passerà a dieci unità nell’estate 2023 con l’arrivo di altri due 737-800, mentre le operazioni a lungo raggio con Boeing 787 inizieranno nel 2024, con ogni probabilità dall’aeroporto di Fiumicino.