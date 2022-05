Glencore sale in borsa dopo accordi su corruzione e manipolazione mercato

Glencore

(Teleborsa) -in borsa per, società anglo-svizzera e una delle più grandi al mondo nel settore minerario, dopo che ieri sera ha dichiarato che prevede ditra Stati Uniti, Gran Bretagna e Brasile. L'accordo rimuove incertezze sul futuro della società e il titolo ha quindi reagito in maniera positiva.e abbiamo collaborato con le autorità - ha commentato il CEO Gary Nagle - Questo tipo di comportamento non ha posto in Glencore, e il board, il team di gestione e io siamo molto chiari sulla cultura che vogliamo e sul nostro impegno ad essere un operatore responsabile ed etico ovunque operiamo".Spicca il volo, che si attesta a 529,8, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 534,4 e successiva a quota 543,1. Supporto a 525,7.