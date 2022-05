Il comparto telecomunicazioni in Italia si muove in territorio positivo (+1,22%), brilla Tiscali

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

FTSE MIB

Inwit

Telecom Italia

media capitalizzazione

Rai Way

Tiscali

Softlab

(Teleborsa) - L'termina la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 9.057,2 in guadagno dell'1,22%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 304, dopo aver avviato la seduta a 302.Tra i titoli del, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,11%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,1%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,57%.Tra ledi Piazza Affari, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 2,75%.Risultato positivo per, che lievita del 2,28%.