Incentivi auto e moto: al via le prenotazioni sulla piattaforma ad hoc

(Teleborsa) -, sull'apposita piattaforma del MISE, leper l'acquisto dia basse emissioni.ecobonus.mise.gov.it, gestita da Invitalia, sulla quale ia fronte dell'acquisto di un'auto o moto nuova. A disposizione la cifra complessiva dida usufruire entro il 2022.Più in dettaglio, 220 milioni di euro sono a disposizione delle auto di fascia 0-20 (elettriche), 225 milioni a quelle di fascia 21-60 (ibride plug-in); 170 milioni a quella di fascia 61-135 (ibride, benzina e diesel a basse emissioni), 10 milioni sono a disposizione dei veicoli commerciali, 10 milioni sono stanziati per motocicli e ciclomotori non elettrici e 15 milioni per i veicoli a due ruote elettrici.