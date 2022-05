M&S, profitti sotto pressione dopo balzo dell'ultimo anno fiscale

Marks & Spencer

(Teleborsa) -(M&S) ha chiusoal 2 aprile 2022 con undi 522,9 milioni di sterline (2019/20: 403,1 milioni di sterline). "Il recupero dell'utile combinato, con l'attenzione al capitale circolante e la spesa in conto capitale strettamente controllata, ha generato un sostanziale free cash flow e una forte riduzione dell'indebitamento netto", ha evidenziato la multinazionale britannica che si occupa di vendita al dettaglio di abbigliamento, prodotti di bellezza e per la casa, cibo.ha registrato una crescita delle vendite del 10,1%. Insieme a un mix di margini in miglioramento nel secondo semestre e ai benefici del programma di "riduzione dei costi", ciò ha sostenuto un forte aumento dell'utile operativo.ha visto una normalizzazione delle dimensioni del paniere e della forma del commercio, con un calo del 4% dei ricavi e un contributo ridotto ai risultati del gruppo.hanno registrato una crescita delle vendite del 3,8%, trainata dalle vendite online.Il gruppo ha detto di aver inizia il 2022/23 da una base di profitto rettificata inferiore. "L'attività è ora posizionata molto meglio e ha avuto un inizio anno incoraggiante - si legge nella nota sui conti - Tuttavia, date le crescenti pressioni sui costi e l'incertezza dei consumatori, al momento".Steve Rowe si è dimesso dalla carica di CEO dopo 6 anni nell'incarico e 39 anni in M&S. Gli succederà il capo del settore alimentare e direttore operativo congiunto Stuart Machin.