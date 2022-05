Maps avvia programma di acquisto azioni proprie

Maps

poter utilizzare le Azioni Proprie come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall’attività caratteristica della Società;

poter utilizzare le Azioni Proprie per l’assegnazione ai beneficiari di eventuali piani di stock option e/o stock grant che saranno eventualmente deliberati dai competenti organi sociali, nonché consentire l’utilizzo delle Azioni Proprie nell’ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica, ovvero di progetti coerenti con le linee di espansione e crescita, che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l’opportunità di scambi azionari.

PMI attiva nel settore della digital transformation

(Teleborsa) -ha comunicato che il 25 maggio ha disposto l’in esecuzione della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2022.L’autorizzazione all’acquisto è stata concessa per un periodo didecorrenti dalla; per contro, l’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie non prevede limiti temporali.Il Piano ha come finalità:L’acquisto di azioni proprie dovrà avvenire entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio (anche infrannuale) approvato al momento dell’effettuazione dell’operazione.Gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario non inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo di MAPS nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione, fermo restando il corrispettivo massimo pari, in ogni caso, a 2.000.000 euro.Il programma di acquisto di azioni sarà effettuato per il tramite di BPER Banca nei limiti di quanto deliberato dall'Assemblea.A Piazza Affari, oggi, andamento annoiato per la, che chiude la sessione in ribasso dello 0,31%.