Messina (Intesa): rimane prioritaria la creazione di valore e la sua condivisione

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "Come gruppo dobbiamo continuare a fare bene il nostro mestiere di banca, proseguendo anche nella. Sotto questo punto di vista, il supporto allo sviluppo del paese in una fase come questa ci vede ancora più importanti perché siamo, accelerando la crescita e il beneficio delle risorse messe a disposizione dall'Europa per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma soprattutto di renderle disponibili a favore delle imprese che operano nel nostro paese e delle famiglie italiane". Lo ha affermato Carlo Messina, CEO di, in un videomessaggio al congresso nazionale del sindacato Unisin."La garanzia perché Intesa Sanpaolo possa continuare a svolgere un ruolo di primo piano in Italia e in Europa è il conseguimento di una solida e durevole efficienza economica - ha spiegato -. Per noi rimane prioritaria la creazione di valore e la sua condivisione. La distribuzione di dividendi fa parte delle responsabilità sociali d'impresa, in particolare per una banca come la nostra che ha tra i propri azionisti principali anche le Fondazioni bancarie, che li riversano su interventi a sostegno dei territori, e molti piccoli azionisti per i quali sono risorse fondamentali"."Con il nuovo Piano d'Impresa intendiamo affrontare le nuove sfide poste da un contesto globale caratterizzato da mercati in forte evoluzione,, in particolare quella ambientale e sociale", ha detto in un altro passaggio. "Per questo, oltre a consolidare - ha aggiunto - la nostra posizione di banca leader nel wealth management, protection e advisory,. Abbiamo pianificato un importante investimento di 5 miliardi di euro in tecnologia digitale nei prossimi 4 anni. Questo per portare la banca a soddisfare quei clienti che non si recano più in filiale, infatti, su 13 milioni di clienti, 4 milioni sono già oggi clienti molto digitali che per operare non accedono ai luoghi fisici".Messina ha detto che sente la responsabilità di ", in modo da dare massima tutela ai posti di lavoro rimanendo allo stesso tempo saldamente sostenibili". "Questa strategia - ha evidenziato - è sinergica con lo sviluppo della sostenibilità che ha individuato una serie di nuovi mestieri connessi alle tematiche ESG: come l'economia circolare, l'impatto ambientale e l'impatto sociale. Su quest'ultimo, in particolare, voglio sottolineare come sia un elemento di priorità attenuare le disuguaglianze sociali e sono convinto che tale impegno sarà sempre più un elemento distintivo nel corso dei prossimi anni. Non vi nascondo che sono, che nel contesto attuale riguardano anche i cosiddetti, ovvero quelle persone che lavorano con stipendi dignitosi in assenza di inflazione ma che, in situazioni di stress economico, sono costretti a dolorose rinunce".