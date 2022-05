Nuovo BTP 15 anni, a investitori esteri il 65% del collocamento

(Teleborsa) - Glisi sono aggiudicati circa il, con scadenza 1° marzo 2038 e cedola annua del 3,25%, mentre gli investitori domestici ne hanno sottoscritto il 35%. Lo ha comunicato il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), pubblicando i dettagli dello strumento emesso ieri per 5 miliardi di euro . Hanno partecipato all'operazione oltre 200 investitori, per unaIl 49,5% del collocamento è stato sottoscritto da, mentre lene hanno sottoscritto il 28,5%. Gli investitori con unperiodo hanno acquistato il 17,2% dell'emissione (in particolare il 4,5% è andato a fondi pensione e assicurazioni, mentre il 12,7% è stato allocato a banche centrali e istituzioni governative). Agliè stato allocato circa il 3,9% dell’ammontare complessivo mentre le imprese non finanziarie hanno partecipato all’emissione con una quota residuale dello 0,9%.Tra gli investitori esteri, di rilievo è stata in particolare la quota sottoscritta da investitori residenti nel(27,7%). Il resto del collocamento è stato allocato in larga parte in, ed in particolare in Germania, Austria e Svizzera (7,9%), in Francia (3,2%), nei Paesi Scandinavi (10,3%), nei paesi della penisola iberica (7%), in Benelux (1%) e in altri paesi europei (4,4%). Al di fuori dell'Europa, gli investitori provenienti daglisi sono aggiudicati circa l'1% dell’emissione, mentre una quota dell'1,8% è stata acquistata da investitori. In Medio Oriente è stato collocato lo 0,7%.Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di uncomposto da Barclays Bank Ireland PLC, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan SE, Nomura Financial Products Europe GmbH e UniCredit S.p.A che hanno partecipato in veste di lead manager, mentre tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato hanno rivestito il ruolo di co-lead manager dell'operazione.