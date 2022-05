Panetta (BCE): normalizzare gradualmente politica monetaria data grande incertezza

(Teleborsa) - "Per ora, dato l'eccezionale livello di incertezza che dobbiamo affrontare, dovremmo, in linea con il progressivo aggiustamento che ha ispirato la nostra azione negli ultimi mesi". Lo ha affermato, componente del board della Banca centrale europea (BCE), in un discorso al Goethe University and Centre for Economic Policy Research (CEPR). L'economista ha osservato che "gli stessi shock che hanno portato a un'impennata dell'inflazione stanno anche deprimendo la produzione" e, di conseguenza, "il percorso dell'inflazione parte da un punto molto più alto, ma le".Il discorso di Panetta ha affrontato alcuni tratti della cosiddetta "normalizzazione", parola che descrive una situazione in cui la politica monetaria si sta spostando da una posizione che mira ad aumentare il percorso dell'inflazione, ad esempio rendendo l'orientamento politico più espansivo, a uno che"La, ovvero quando la politica monetaria non è né accomodante né restrittiva per l'economia - ha affermato il componente del board BCE - Una posizione neutrale consente alla banca centrale di stabilizzare l'inflazione attorno al suo obiettivo quando la produzione è al potenziale e quando non vi sono shock transitori che interrompono il percorso dell'inflazione".Anche se l'obiettivo della normalizzazione è chiaro, calibrare il processo di normalizzazione delle politiche nell'area euro oggi è "straordinariamente complesso", secondo Panetta, secondo cui ci sono due principi da applicare per orientare correttamente il processo di normalizzazione:"Il gradualismo è necessario quando la trasmissione dei cambiamenti di politica all'economia è incerta", ha detto, portando come esempio di effetto dei cambiamenti tassi quanto sta succedendo con i. "In un ambiente in cui la leva finanziaria nell'economia è elevata, piccoli aumenti dei tassi potrebbero avere effetti maggiori - ha spiegato - Ne stiamo già vedendo alcune prove negli Stati Uniti, dove alcuni segmenti dei mercati degli asset altamente indebitati, come il settore tecnologico, stanno".Passando al secondo principio, ha detto che la BCE deve scegliere il mix di strumenti più robusto di fronte all'ampia gamma di scenari plausibili che ci troviamo di fronte. "Ciò ci chiede di, al fine di ridurre al minimo l'incertezza e ridurre il rischio che la stabilità finanziaria sia influenzata negativamente", ha detto.Una volta che gli acquisti netti di asset sono terminati, Panetta vede lacome strumento principale per raggiungere gli obiettivi.