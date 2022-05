Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street avvia la seduta sui livelli della vigilia, con gli investitori che restano in attesa delle minute relative all'ultima riunione della Federal Reserve, in serata. Sul fronte macroeconomico, gli ordini dei beni durevoli sono saliti , ma meno delle attese degli analisti.Sulle prime rilevazioni, ilriporta una variazione pari a -0,2%; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.941 punti.Senza direzione il(-0,05%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(-0,04%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Il settore, con il suo -0,41%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,89%),(+0,82%),(+0,72%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,13%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,83%.Tentenna, che cede lo 0,80%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,68%),(+3,56%),(+3,33%) e(+2,51%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,95%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,31%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,92%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -737K barili; preced. -3,39 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 218K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso -1,4%; preced. 6,9%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,9%; preced. -1,2%).