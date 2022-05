TIM e Confitarma insieme per favorire transizione digitale trasporto marittimo

TIM

(Teleborsa) -, la confederazione italiana degli armatori, hanno siglato unfinalizzato a favorire lain linea con le sfide tracciate dal PNRR.L’intesa vuole avviare una collaborazione su tematiche chiave quali loe diapplicate al settore del trasporto marittimo. Più in dettaglio, la collaborazione coinvolgerà le seguenti aree:globale,per la gestione dello smart vessel, applicazioni enave,D dedicati alla sicurezza delle comunicazioni.Alsono rivolti inoltrecon l’obiettivo di favorire la diffusione delle competenze digitali."La collaborazione con TIM rappresenta per Confitarma un importante valore aggiunto nell’affrontare la sfida della transizione digitale del trasporto marittimo", ha affermato, Direttore Generale Confitarma, ponendo l'accento anche sull'importanza della formazione per l'elaborazione di un’efficace strategia di cyber security., Chief Public Affairs & Security Officer di TIM, ha dichiarato che "questa collaborazione dimostra come l’innovazione e la tecnologia siano importanti strumenti di crescita economica e sociale, con la naturale e particolare attenzione anche alle esigenze delsettore marittimo".