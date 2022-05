UniCredit Foundation dona 2,3 milioni euro a 53 organizzazioni contro povertà alimentare

(Teleborsa) -, accrescendo a povertà alimentare e portando la povertà in Italia ai massimi da 15 anni. Nuova povertà si è aggiunta alla povertà cronica, comportando un incremento delle famiglie assistite.In questo quadronon ha dimenticato le nostre comunità e prosegue il percorso iniziato nel 2021 per combattere la povertà alimentare in Italia, annunciandoper sostenere le organizzazioni impegnate sull’intero territorio nazionale nellaa tutti coloro che versano in stato di grave difficoltà.Grazie alla, si potranno fornire l'equivalente di 1,8 milioni di pasti gratuiti in tutta Italia, di cui 1 milione diretti al Centro-Sud. Sommata alla precedente erogazione di 2,7 milioni di euro effettuata nel 2021, la Fondazione ha destinato complessivamente 5,1 milioni di euro alla lotta alla povertà alimentare in Italia, l'equivalente di 3,8 milioni di pasti.L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al, alimentato grazie alle carte di credito etiche di UniCredit che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permettono ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali."In UniCredit crediamo che le banche abbiano una responsabilità nei confronti delle comunità in cui operano. Quando queste prosperano, prosperiamo anche noi e quando sono in difficoltà dobbiamo chiederci cosa possiamo fare per sostenerle. Ed è proprio ciò che abbiamo fatto non appena è scoppiata la pandemia e che stiamo continuando a fare anche oggi", sottolinea, Amministratore Delegato di UniCredit.