Wall Street chiude contrastata. In forte calo il Nasdaq

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a +0,15% sul, mentre, al contrario, l'ha perso lo 0,81%, terminando la seduta a 3.941 punti. Inil(-2,2%); sulla stessa linea, negativo l'(-0,97%).(+2,01%),(+1,66%) e(+0,41%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i(-3,71%),(-2,58%) e(-1,57%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+2,83%),(+2,44%),(+2,12%) e(+1,83%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,04%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,76%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,38%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,11%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,61%),(+5,02%),(+2,18%) e(+1,96%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -11,05%.Crolla, con una flessione del 9,61%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,60%.Pessima performance per, che registra un ribasso dell'8,64%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -737K barili; preced. -3,39 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 218K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso -1,4%; preced. 6,9%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,9%; preced. -1,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,5%).