Dollar General migliora guidance vendite dopo Q1 sopra le attese

Dollar General

(Teleborsa) -, catena statunitense di discount, ha chiuso ildell'anno fiscale 2022 (terminato il 29 aprile 2022) conin aumento del 4,2% a 8,8 miliardi di dollari. L'aumento delle vendite nette è stato determinato principalmente dai contributi positivi alle vendite dei nuovi negozi, parzialmente compensati dal leggero(-0,1%) e l'impatto della chiusura di alcuni negozi.L'è diminuito del 17,9% a 746,2 milioni di dollari. L'è diminuito del 14,5% a dollari 2,41. Il Cash Flows From Operations è stato di 449,5 milioni di dollari. Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aaspettava un utile per azione di 2,31 dollari su ricavi per 8,70 miliardi di dollari."Nonostante i continui venti contrari dovuti alle pressioni sulla catena di approvvigionamento e all'aumento dell'inflazione, siamo rimasti concentrati sul controllo di ciò che possiamo controllare e abbiamo ottenutoper le vendite e l'EPS per il trimestre", ha affermato l'AD Todd Vasos.La società ha confermato lasugli utili e. Ora Dollar General prevede una crescita delle vendite nette di circa il 10,0%-10,5%, rispetto alla precedente aspettativa di circa il 10%. La crescita delle vendite a parità di negozio dovrebbe essere di circa il 3%-3,5%; rispetto alla precedente aspettativa del 2,5%.