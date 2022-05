Fiducia consumatori se imprese recuperano. Rimbalzo tecnico o cambio trend?

(Teleborsa) -ha annunciato stamattina una quota 102,7 da 100a 110,0 da 108,4, mafra le associazioni dele dei, che parlano di un rimbalzo tecnico e del persistere di un clima negativo a causa della guerra in Ucraina, dell'inflazione e del caro bollette.fa cenno allaed alla"che deprime il potere d’acquisto della ricchezza liquida" e pesa sui consumi. Sul versante delle imprese, invece, il recupero è stato trainato soprattutto dalla, mentre resta critica la situazione del manifatturiero.Anche peril turismo traina il recupero della fiducia delle imprese, ma sull’estate, dalla mancanza di lavoratori al caro energia. Il commercio al dettaglio invece sconta maggiori incertezze, soprattutto i piccoli esercenti, in uno scenario influenzato dalleCommenta il report Istat con una certa ironia. "Ci dispiace non condividere l’ottimismo di queste analisi, ma la situazione che ogni giorno i cittadini denunciano ai nostri sportelli è decisamente differente", afferma il presidente Michele Carrus, , aggiungendo che "ihanno messo, che sono costrette ad un numero sempre maggiore di rinunce e privazioni".Per il"l’aumento della fiducia di consumatori e imprese registrato a maggio è un, considerato che il livello registrato dall’indice Istat è ancora lontano dai valori del 2021, quando l’indice ha sfiorato i 120 punti negli ultimi mesi dell’anno, e il Governo deve fare di più per difendere il potere d’acquisto dei cittadini, messo a dura prova dal caro-bollette e da una inflazione ancora troppo elevata che impoverisce le famiglie".L'parla di une spiega che "il dato più importante e significativo per le prospettive future, ossia ledell'Italia,, anche se lievemente, da -59,5 di aprile a -60,8 di maggio. "Un calo di per sé piccolo se non fosse per il fatto che a marzo avevano già segnato un tracollo record, mai verificatosi dall'inizio delle serie storiche, partite nel gennaio 1998", ricorda il presidente Massimiliano Dona.