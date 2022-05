Medtronic usa due nuovi algoritmi di Intelligenza Artificiale per il monitoraggio cardiaco

(Teleborsa) -per i dispositivi diimpiantabili LINQ II, i più piccoli in circolazione e più efficienti, perchè hanno migliorato la diagnosi per alcune delle patologie più pericolose e difficili da riconoscere come la sincope e la fibrillazione atriale.In pratica, isviluppati da Medtronic sono in grado di(AI) ai dati sugli eventi del ritmo cardiaco raccolti da LINQ II,ricevute dai medici, in modo che possano diagnosticare e trattare meglio i ritmi cardiaci anormali.Dati presentati a novembre all''American Heart Association, questi algoritmi, chequali(ritmo irregolare o rapido) e(lunga pausa tra i battiti cardiaci), sono in grado di. Ciò produrrebbe anche un risparmio di circa 319 ore di lavoro per il personale sanitario preposto alla revisione clinica dei tracciati.In particolare, i dati dello studio hanno evidenziato che l'algoritmo relativo alla(FA) ha ridotto i falsi positivi delpreservando il 99,3% degli episodi FA veri. Mentre l'algoritmo di pausa ha ridotto i falsi positivi didele ha preservato il 100% degli episodi di asistolia veri."In un momento delicato come quello della pandemia, che ha messo a dura prova le strutture ospedaliere di tutto il mondo, causando una carenza di risorse, non è mai stato così importante ridurre il carico di lavoro del personale sanitario", ha affermato, Sr business manager Cardiovascular Diagnostics and Services Medtronic Italia e Iberia, aggungendo "l’applicazione dell’Intelligenza artificiale ha permesso così di compiere un ulteriore passo avanti nella rilevazione delle aritmie cardiache, a conferma del costante impegno di Medtronic nell’innovazione tecnologica".“Il nostro tempo è prezioso, - spiega il dottor Fabio Quartieri, Dirigente Medico UO Cardiologia e UOS Aritmologia Interventistica Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - soprattutto nell'attuale contesto ospedaliero che è sempre più esigente. Questa nuova tecnologia AccuRhythm AI non solo migliora l'esperienza di monitoraggio del paziente, ma anche il workflow, grazie alla gestione da remoto dandoci la possibilità di concentrarci sui dati indispensabili per capire e trattare le condizioni cardiache a più alta complessità”.Il monitor cardiaco iniettabile con tecnologia wireless LINQ II è il dispositivo impiantabile per il monitoraggio cardiaco più accurato al mondo e l'architettura AccuRhythm AI basata su cloud fornisce le basi per l'implementazione in futuro di ulteriori algoritmi basati su AI.Medtronic ha sviluppato la piattaforma AccuRhythm AI e gli algoritmi iniziali utilizzando il suo database proprietario, diversificato di oltre 1 milione di episodi di ritmo cardiaco elettrocardiografici. AccuRhythm AI viene applicato nel cloud automaticamente senza che sia richiesta alcuna azione da parte dei pazienti.