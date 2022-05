Mercati ostaggio delle banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le borse europee si muovono con prudenza mentre gli investitori valutano i verbali dell'ultima seduta della Federal Reserve , in cui è stata sollevata la possibilità di un aumento più rapido dei tassi di interesse e di una politica monetaria più restrittiva. L'obiettivo è quello di contrastare l'inflazione elevata, fattore che ha mosso anche laa decidere per un rialzo del costo del denaro . I prezzi, invece, scendono più rapidamente del previsto in Russia, tanto che la banca centrale ha deciso una nuova sforbiciata ai tassi non escludendo altre riduzioni nei prossimi meeting.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,068. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,56%.Si riduce di poco lo, che si porta a +195 punti base, con un lieve calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,84%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,30%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,31%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,12% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 26.414 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+4,01%),(+1,28%),(+1,03%) e(+1,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,01%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,08%.Tentenna, che cede lo 0,77%.del FTSE MidCap,(+3,99%),(+3,54%),(+3,49%) e(+2,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,06%.In perdita, che scende del 2,37%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,36 punti percentuali.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,45%.Tra ledi maggior peso:11:00: Fatturato industria, mensile (preced. 2,8%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 218K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso -1,3%; preced. 6,9%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -2%; preced. -1,2%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -3,8%).