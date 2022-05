Per tessile e moda sprint post-Covid. Futuro incerto con rincari energia e materiali

(Teleborsa) -chiude il primo trimestre 2022 con unche prevedevano una crescita del 14%. Anche l’andamento degliha registrato un trend molto positivo, mostrando unrispetto allo stesso periodo del 2021. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto con Confindustria Moda, la federazione italiana che riunisce le associazioni dei settori Tessile, Moda e Accessorio., invece, l’incremento medio delle venditecon un rallentamento determinato dalle incertezze sullo scenario internazionale, su cui pesano principalmente le tensioni del conflitto russo-ucraino. Con queste previsioni, ildovrebbe archiviarsi con una crescita del fatturatoEmerge una forte, perché solo l’8% mostra un sentiment positivo, contro il 49% che confida nella stabilità del mercato e un 43% che prevede un peggioramento. A pesare sono indubbiamente le preoccupazioniche sono solo in parte legate all’esportazione, da momento che solo il 43% del campione esporta verso i mercati russo e bielorusso e con quote molto ridotte, spesso inferiori al 5% delle vendite.. Rispetto all’energia, l’80% dichiara che l’impatto sarà forte, il 18% prevede un impatto lieve, mentre solo il 2% degli imprenditori lo considera trascurabile. Sul fronte delle materie prime, invece, sono: l'aumento dei metalli, preziosi e non, ad esempio, colpisce Occhialeria e Oreficeria, l’aumento degli imballaggi il Tessile-Abbigliamento, il Calzaturiero e la Pelletteria, l’aumento di pelli e pellami colpisce il Calzaturiero, la Concia, la Pellicceria e la Pelletteria, il rincaro dei prodotti chimici, dei tessuti e della componentistica in generale toccano in modo trasversale tutte le realtà.Il settore - sottolinea Cirillo Marcolin, Presidente di Confindustria Moda - ha ritrovato il "ruolo di propulsore dell’economia del Paese, e uno dei principali contributori alla bilancia commerciale italiana", ma "il conflitto russo-ucraino e il consecutivo ulteriore rialzo dei costi di materie prime ed energia rischiano di mettere in ginocchio le Piccole e Medie Imprese che compongono il nostro sistema".