Positiva Wall Street con la Fed

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

energia

informatica

American Express

Boeing

Home Depot

Walt Disney

Procter & Gamble

Johnson & Johnson

Merck

Zoom Video Communications

Docusign

Intuit

Palo Alto Networks

Dexcom

Mondelez International

Moderna

Cintas

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, sostenuto dai verbali della riunione del 3 e 4 maggio della banca centrale americana che certificano rialzi dei tassi da mezzo punto percentuale nelle prossime due riunioni.Ilha messo a segno un +0,6%, proseguendo la serie di quattro rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,95% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 3.979 punti.Positivo il(+1,48%); come pure, in denaro l'(+0,86%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,78%),(+1,96%) e(+1,21%).del Dow Jones,(+3,46%),(+2,24%),(+2,00%) e(+1,87%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,65%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,98%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,94%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,48%),(+8,32%),(+8,21%) e(+5,95%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,36%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,00%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,92%.Tentenna, che cede lo 0,89%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 213K unità; preced. 218K unità)14:30: PIL, trimestrale (atteso -1,4%; preced. 6,9%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,9%; preced. -1,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,7%; preced. 1,1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,1 punti; preced. 65,2 punti).