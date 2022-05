Senza verve il comparto telecomunicazioni in Italia (+0,57%), scambi in positivo per Softlab

indice del settore telecomunicazioni

(Teleborsa) - Incolore l'che ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto all', che invece corre sul mercato.Ilha aperto a 9.135, con un aumento insignificante dello 0,57% rispetto alla vigilia, mentre l'registra una più netta risalita dello 0,83% a 306.Nel, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,67% sui valori precedenti.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,28%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,78%.